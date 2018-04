Il mercato sorride ai vini italiani e i fatturati crescono grazie alle esportazioni

In Italia si consuma meno vino ma si beve tutti, o quasi. Lo dimostra l'indagine sui vini di tendenza realizzata per il Consorzio Vini Piceni da Nomisma Wine Monitor e presentata oggi, 16 aprile al Vinitaly. La ricerca, rivolta a un campione rappresentativo di 1.200 consumatori sul territorio nazionale, fotografa un modo nuovo di apprezzare il vino, che rimane bevanda nazionale consumata dall'85% degli italiani. Un elemento base della tavola tricolore che però è sempre più protagonista degli aperitivi, grazie ai giovani. Se gli over 55 anni si confermano in testa ai consumi, i più giovani hanno trainato i vini frizzanti che vengono consumati in quantità leggermente maggiore rispetto ai bianchi e ai rossi fermi. Tra i vini che fanno tendenza, il numero uno è il Prosecco, che aumenta in notorietà e consumi ed è davanti a Chianti, Pinot grigio e Verdicchio.

Ma quella dei Consorzio Vini Picini, non è l'unica indagine presentata in questi giorni al Vinitaly. I dati resi noti ieri, 15 aprile, nel giorno dell'inaugurazione parlano di un export di vini italiani in crescita, soprattutto verso oriente. E la guerra commerciale che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump pare intenzionato a portare avanti al momento pare non aver scalfito la tendenza positiva che vede i vini italiani al primo posto tra quelli importanti negli Usa.

Dati dunque molto positivi che si ripercuotono nei fatturati delle aziende produttrici. Secondo un'analisi di Coldiretti, il fatturato del vino e degli spumanti in Italia è cresciuto del 5% nel 2017, raggiungendo il valore record di oltre 10,6 miliardi. Merito soprattutto delle esportazioni che hanno raggiunto il massimo di sempre a 6 miliardi (+6%).