Glaxo, incontro in Regione. "Fondamentale mantenere i livelli occupazionali"

Mentre i dipendenti ieri, 5 giugno, scioperavano a Verona, alle 15.30 a Venezia l'assessore al lavoro della Regione Veneto Elena Donazzan ha incontrato una delegazione dei rappresentanti sindacali e una delegazione della direzione aziendale della GlaxoSmithKline. Si fa sempre più concreta, infatti, la cessione di un ramo d'azienda della Gsk, quello che si occupa della produzione e commercializzazione delle cefalosporine. La casa farmaceutica britannica non lo ritiene più strategico e quindi vuole cedere il ramo d'azienda che riguarda due stabilimenti nel Regno Unito e quello di via Fleming a Verona. E sono circa 250 i lavoratori veronesi che rischiano il posto.

I vertici aziendali hanno ribadito all'assessore Donazzan quanto già assicurato al sindaco di Verona Federico Sboarina, ovvero che l'azienda non vuole mantenere le proprie radici a Verona con la sede direzionale italiana. Inoltre, anche se il settore delle cefalosporine non viene più considerato appetibile per la Gsk, questo non significa che non abbia mercato e che non sia importante a livello mondiale.

L'auspicio è che l'incontro di ieri - hanno fatto sapere i vertici di Gsk - abbia contribuito a fugare ogni dubbio nei confronti dell'impegno, sostenibile e orientato allo sviluppo, dell'azienda, verso i propri dipendenti e la comunità locale di appartenenza.

L'assessore Donazzan ha comunque accolto le preoccupazioni espresse dai rappresentanti dei lavoratori sull'attuale situazione di incertezza che riguarda lo stabilimento di Verona e ha ribadito l'importanza che l'azienda si faccia carico delle richieste di mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

Il tavolo di confronto resterà aperto a livello regionale e il prossimo incontro tra le parti sarà il prossimo 12 luglio.