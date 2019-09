Una serie d'incontri dà ai giovani consigli e strategie utili per trovare lavoro

Consigli e strategie utili per trovare lavoro. Da ottobre, al centro Promozione Lavoro di via Macello, ripartono i laboratori gratuiti di orientamento professionale. Gli appuntamenti, promossi dal Comune in collaborazione con 4job ESU, sono rivolti a giovani tra i 18 e i 25 anni residenti a Verona.

Nei mercoledì 9, 16 e 23 ottobre, dalle ore 14 alle 17, nello Spazio Informativo di via Macello 5, esperti del settore incontreranno i ragazzi per approfondire con loro tematiche ed utili consigli per trovare lavoro.

Il programma prevede, il 9 ottobre, l’incontro su “Prepariamoci! La cassetta degli attrezzi per la ricerca del lavoro”; il 16 ottobre “Giochiamo! A valutare le nostre competenze con il gaming”, su colloqui di selezione; il 23 ottobre “Affrontiamo la sfida! Selezione e contratti di lavoro”.

L’iniziativa è gratuita ed è rivolta ad un massimo di 12 partecipanti. Iscrizione obbligatoria entro il 4 ottobre sul sito www.comune.verona.it

Per informazioni è possibile contattare lo 045 8078782, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e il martedì e giovedì dalle 15 alle 18, o scrivere a lavoro@comune.verona.it.