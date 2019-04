Occupazione. Aziende e candidati si danno appuntamento a IncontraLavoro

IncontraLavoro, l’iniziativa di recruiting organizzata da Regione Veneto e Veneto Lavoro in collaborazione con i Centri per l’Impiego, giunge alla terza edizione. Obiettivo della giornata, in programma mercoledì 15 maggio su tutto il territorio regionale, è far incontrare imprese e candidati alla ricerca di un lavoro e favorire così l’inserimento e il reinserimento lavorativo di inoccupati e disoccupati.

IncontraLavoro si svolgerà in contemporanea in 15 diverse sedi: Arzignano, Bassano del Grappa, Belluno, Conegliano, Legnago, Mira, Montebelluna, Padova, Rovigo, San Bonifacio, Treviso, Valdagno, Venezia, Verona, Vicenza.

Durante la giornata, le aziende avranno a disposizione desk dedicati dove svolgere colloqui con i candidati opportunamente preselezionati dagli operatori dei Centri per l’Impiego sulla base degli oltre 100 mila curricula già presenti nelle banche dati dei servizi pubblici per l’impiego e di quanti si candideranno online tramite il portale di ClicLavoro Veneto.

La partecipazione all’evento e il servizio di incrocio domanda offerta sono gratuiti. Le aziende e le agenzie per il lavoro possono aderire all’iniziativa contattando i CPI del proprio territorio e specificando le posizioni lavorative vacanti, mentre i candidati interessati a partecipare alle preselezioni possono consultare tutte le offerte disponibili su ClicLavoro Veneto, accedendo al servizio “Centro per l’Impiego Online”, e candidarsi alle posizioni in linea con il proprio profilo. La candidatura online non dà automaticamente diritto a partecipare a IncontraLavoro. Solo i candidati selezionati saranno ricontattati per svolgere il colloquio di lavoro il giorno dell’evento.

Maggiori informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di candidatura sono disponibili alla pagina dedicata www.cliclavoroveneto.it/incontralavoro .

«Da novembre scorso, data della prima edizione di Incontralavoro – sottolinea l’assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan - l’iniziativa ha coinvolto 350 aziende e migliaia di candidati, mettendo a disposizione circa 2 mila posti di lavoro».