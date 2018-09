Veronafiere, partito Marmomac 2018. Zaia: "Una rassegna strepitosa"

Prodotto, tecnologia e accessori per la lavorazione, ma anche tanto design, soluzioni architettoniche e formazione, tutta la filiera del marmo si è data appuntamento a Marmomac, la manifestazione mondiale di riferimento per il settore della pietra naturale, iniziata oggi, 26 settembre, a Veronafiere.

L'anno scorso, Marmomac si è chiusa con 68mila operatori e quest'anno già si presenta con un quartiere fieristico sold out: oltre 80mila metri quadrati di esposizione e più di 1.600 aziende da 55 nazioni, di cui più del 60% estere. Un dato quest’ultimo che, unito a quello degli operatori e buyer presenti, posiziona la manifestazione tra quelle a più alto tasso di internazionalizzazione per Veronafiere. Sono già 300 gli operatori esteri accreditati, provenienti da 40 Paesi da tutto il mondo tra architetti, progettisti e buyer di tecnologia, selezionati anche in collaborazione con Mise e Ice-Italian Trade Agency.

"Questa è una rassegna strepitosa. Il Veneto e Verona sono leader indiscussi del settore in Italia e dell'export italiano nel mondo". ha dichiarato il presidente della Regione Luca Zaia intervenendo all'inaugurazione di Marmomac insieme al sindaco di Verona Federico Sboarina e al presidente dell'ente fieristico Maurizio Danese.

Zaia ha annunciato che il Piano Casa della Regione, che ha dato ottimi risultati, verrà ripresentato in una forma rivisitata, e ha poi posto l'attenzione sul ruolo della progettazione e sul senso del bello. "Prendiamo il Palladio - ha detto Zaia - che oggi è ritenuto il simbolo del miglior paesaggio veneto, e rendiamoci conto che, oggi, molti suoi progetti lo manderebbero in galera con l’accusa di essere un devastatore. Aldilà delle battute, questo è un atteggiamento che va rivisto perché l'iper regolamentazione toglie ossigeno alle attività che poi, magari, donano alla collettività opere che restano nel tempo".