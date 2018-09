Immobiliare, stabile a Verona il mercato residenziale: "In lieve aumento i budget"

Nel primo semestre del 2018, secondo quanto emerge dalle rilevazioni dell’Ufficio Studi Gabetti, il capoluogo veronese ha mostrato segnali di stabilizzazione per il mercato residenziale. In particolare, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, nel primo trimestre 2018 nel capoluogo si sono realizzate 710 transazioni residenziali, dato in linea con quello dello stesso periodo del 2017 (719). In media, secondo quanto emerge dalle agenzie Gabetti e Grimaldi, nel primo semestre 2018 i tempi di vendita sono risultati in diminuzione, attestandosi intorno ai 3-4 mesi, per la fascia media, con tempistiche più brevi per gli immobili sotto i 100mila euro, mentre per la fascia medio alta le tempistiche sono fra i 6 e gli 8 mesi. Gli sconti in sede di chiusura delle trattative si attestano su una media del 5-10%, con una certa variabilità a seconda del rapporto qualità/prezzo delle specifiche soluzioni immobiliari. Le quotazioni sono risultate invece complessivamente stabili.

Come sottolinea Alberto Passuello, dell’Agenzia Gabetti Verona Centro: “Nel primo semestre del 2018 le tipologie di immobili maggiormente ricercate dagli acquirenti sono state i trilocali e quadrilocali, preferendo maggiormente appartamenti siti ai piani alti degli immobili e serviti da ascensore, con spazi esterni quali balconi e terrazzi e posto auto o box. La richiesta di appartamenti di taglio più piccolo, come i bilocali, è risultata in calo rispetto allo scorso semestre. Tra le zone più richieste si conferma la Zona a Traffico Limitato del centro città e le vicine zone Borgo Trento, Cittadella, San Zeno, Valverde e Veronetta, con una distanza dal centro di massimo 10-15 minuti a piedi. Il budget di spesa medio disponibile per la compravendita di un immobile in buono stato manutentivo in zone comode al centro, ma non in ZTL, è in lieve aumento rispetto allo scorso semestre e si aggira intoro ai 220-350 mila euro per un trilocale, 160-210 mila euro per un bilocale”.

Guardando alle diverse aree, in Centro la richiesta è soprattutto per la zona pedonale e per le zone limitrofe, Cittadella, San Zeno, Valverde e Veronetta. Nel Centro Storico i prezzi per il signorile ristrutturato sono intorno ai 5.600 euro al metro quadro, che scendono a 4.400 euro al metro quadro per il signorile in buono stato, mentre per il medio usato in buono stato si attestano intorno ai 3.200 euro al metro quadro. Per la tipologia media in buono stato, pur registrandosi una domanda in acquisto, si segnalano trattative più complesse a causa della distanza tra proprietari e acquirenti circa il valore degli immobili.

Per quanto riguarda le altre zone del Centro, Porta Nuova ha prezzi per l’usato medio in buono stato intorno ai 2.800 euro al metro quadro, mentre siamo sui 3.100 euro al metro quadro in caso di immobili signorili. In zona Porta Palio i prezzi sono stabili a 2.100 euro al metro quadro per l’usato medio in buone condizioni, mentre il signorile si attesta intorno ai 2.900 euro al metro quadro. Siamo a 2.000 euro al metro quadro in zona Teatro Romano per l’usato medio in buono stato, che sale a 2.800 euro al metro quadro nei contesti signorili. In zona San Zeno i prezzi risultano inferiori, 1.150 euro al metro quadro per le soluzioni usate medie in buono stato e 1.800 euro al metro quadro per le soluzioni signorili, che arrivano a 2.500 euro al metro quadro per il ristrutturato a nuovo. Veronetta registra quotazioni intorno ai 1.600 – 1.900 euro al metro quadro per le soluzioni usate in buono stato medie e signorili.

Uscendo dal centro, in zona Borgo Venezia, i prezzi sono in lieve calo a 900 euro al metro quadro per l’usato medio in buone condizioni, mentre il signorile è su una media di 1.400 euro al metro quadro. Per quanto riguarda Borgo Trento siamo a 2.100 euro al metro quadro per l’usato medio in buone condizioni e a 2.800 in caso di immobili signorili usati. In zona Valdonega siamo a 2.500 euro al metro quadro per l’usato medio in buono stato, mentre si registrano quotazioni più contenute in zona Avesa (1.250 euro al metro quadro per la stessa tipologia). Nella zona periferica Golosine abbiamo quotazioni intorno ai 1.000 euro al metro quadro per l’usato medio in buono stato, mentre la zona Borgo Roma registra quotazioni stabili tra gli 800 e 1.300 euro al metro quadro.

Come sottolinea Francesco Frigeri, dell’Agenzia Grimaldi zona Golosine di Verona: “Nel primo semestre del 2018 si è registrato un volume di compravendite relativamente stabile rispetto allo scorso semestre, stabili anche la domanda e l’offerta. Le tipologie di immobili più richieste sono state il bilocale e il trilocale preferibilmente con balcone, cantina e posto auto. Il budget di spesa medio destinato all’acquisto si attesta intorno a 100 mila euro per immobili in buono stato. Le zone più ricercate dai potenziali acquirenti si confermano Golosine, Santa Lucia, Borgo Roma e Sacra Famiglia. In linea generale i tempi medi di vendita degli immobili si sono contratti rispetto agli anni passati, in questo contesto, gli immobili con un valore inferiore ai 100 mila euro vengono venduti più facilmente e in tempi più ridotti.” La periferia di Borgo Milano – Stadio – Navigatori presenta quotazioni intorno a 650 – 750 euro al metro quadro per le soluzioni usate in buono stato di tipologia economica. Le soluzioni medie sono invece intorno ai 1.300 euro al metro quadro in zona Borgo Milano, 1.225 euro al metro quadro in zona Navigatori e 1.100 euro al metro quadro in zona Stadio.