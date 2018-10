IG: insieme, grandi!

Il nostro territorio è, ormai da diversi anni, in forte crescita economica ed occupazionale. Dati incoraggianti sia per le imprese che per coloro che sono alla ricerca di un lavoro e che evidenziano come il mercato continui a premiare le specializzazioni, ovvero la capacità di distinguersi per competenze e strumenti tecnologici.

In questo contesto di crescita e sviluppo, è importante che aziende e lavoratori possano trovare interlocutori all’altezza delle aspettative; figure capaci di coniugare le necessità degli imprenditori e delle aziende con i percorsi professionali dei lavoratori, sia alle prime armi che con esperienze ormai consolidate.

IG, società del Gruppo De Pasquale specializzata nella ricerca e selezione del personale, nella somministrazione e nella progettazione di percorsi formativi, ha individuato opportunità di sviluppo nel nostro territorio; la società è in forte ampliamento del proprio organico, soprattutto nella regione del Nord-Est dove ha già una sede a Verona, Padova, Camposampiero, Treviso, Conegliano, Belluno e Rovigo; attualmente è alla ricerca di un Responsabile di Filiale per Verona proveniente dal settore delle Agenzie per il Lavoro che riporterà direttamente all'Area Manager.