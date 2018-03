Crédit Agricole FriulAdria ha inaugurato il suo quartier generale a Verona

Offrire alla clientela l'opportunità di avere a portata di mano tutti i servizi e i mestieri di Crédit Agricole riuniti in un unico spazio fisico di quasi 800 metri quadrati situato in una zona nevralgica della città di Verona. Questo il significato della casa di Crédit Agricole inaugurata nei giorni scorsi in viale delle Nazioni 2 alla presenza del nuovo direttore generale di FriulAdria, Carlo Piana, che ha assunto ufficialmente la guida della banca.

Il quartier generale di Crédit Agricole riunisce in un unico luogo fisico tutti gli specialisti dei diversi servizi: mutui, prestiti personali, finanziamenti alle imprese, gestioni patrimoniali, consulenza finanziaria, prodotti dedicati agli operatori delle filiere agroalimentari.

L'idea di realizzare un hub è conseguente a una logica innovativa di presidio territoriale, dove il servizio della filiale tradizionale viene arricchito e integrato da una serie di figure specialistiche che operano in costante sinergia - ha detto Carlo Piana - Negli spazi di viale delle Nazioni operano sotto la stessa insegna i colleghi della filiale Retail, quelli dei Mercati Imprese e Private, gli specialisti del Polo Affari che segue le piccole aziende, i consulenti finanziari, gli sviluppatori, gli esperti dell’agroalimentare e, nel prossimo futuro, i referenti delle fabbriche prodotto di Crédit Agricole, tra i leader di mercato nel campo assicurativo, nella gestione del risparmio e nel credito al consumo.

L'avvio dell'hub rappresenta una tappa fondamentale del percorso di crescita di Crédit Agricole in Veneto e, in particolare, a Verona, piazza nella quale, fino ad un anno fa, il gruppo bancario era presente solo con tre filiali. Nel 2017, infatti, sono stati aperti a Verona un Mercato d’Impresa e una nuova filiale in Borgo Trento ed è stata rinforzata la squadra dei consulenti finanziari, sono state create le figure degli sviluppatori e inseriti nuovi private banker. Una presenza raddoppiata anche in termini di occupazione, con i dipendenti di stanza a Verona passati da 16 a 34, con l'obiettivo di arrivare a 46 entro la fine del 2019.

Il rafforzamento delle strutture e della squadra è avvenuto contestualmente allo sviluppo del volume di affari che, nell'esercizio 2017, ha registrato crescite a doppia cifra di tutti i principali indicatori. Al 31 dicembre 2017 gli impieghi di Crédit Agricole FriulAdria all'economia veronese sono aumentati del 73% rispetto al 31 dicembre 2016. La raccolta è incrementata del 57% anno su anno. Nel veronese sono stati stipulati 300 nuovi mutui casa e le erogazioni di finanziamenti al settore agroalimentare sono incrementate del 30%. Circa mille sono i nuovi clienti acquisiti a Verona nel 2017.