«Horror Disco Halloween Party» al Colorificio Kroen con William Bottin

Spoon e Colorificio Kroen organizzano un «Horror Disco Halloween Party». I dj di Spoon tornano ad infiammare il dancefloor del Colorificio e con un ospite speciale: William Bottin.

Esponente di spicco della scena elettronica italiana, già collaboratore di Lucio Dalla e Donatella Rettore tra gli altri, Bottin è universalmente considerato una delle personalità più originali della scena club in Italia, distinguendosi per il suo stile dietro la consolle e per la sua selezione che tiene insieme pop, dance e italo disco.

La serata prende il nome dall’album del 2009 in cui Bottin rivisita le colonne sonore horror/thriller del cinema italiano degli anni '70 e '80.

Apertura alle 22. Ancora da definire il contributo per la serata, ma l'ingresso resta riservato solo ai soci Aics.