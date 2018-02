La Melegatti è salva grazie ad Hausbrandt. Accordo firmato in tribunale

L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal gruppo Hausbrandt, presieduto dall'imprenditore Fabrizio Zanetti:

Hausbrandt acquisisce la procura generale per la campagna pasquale di Melegatti e la produzione delle colombe, scongiurando così la chiusura dell'azienda e salvaguardando la storia e la tradizione dello storico marchio veronese.

Significa che l'offerta dell'azienda che opera nel settore del caffè è stata accettata e presto i lavoratori dello stabilimento di San Giovanni Lupatoto potranno tornare al lavoro, dopo essere stati messi in cassa integrazione. Si risolve in modo dunque inaspettato lo stallo creatosi tra la proprietà dell'azienda dolciaria e il fondo maltese Abalone, il quale aveva finanziato la produzione di dolci per lo scorso Natale. Si risolve con il salvataggio di Melegatti da parte di un'altra azienda veneta. Hausbrandt infatti è nata a Trieste, ma la sua sede attuale è nel trevisano.

L'obiettivo di Hausbrandt - si legge nella nota diffusa dall'azienda - è quello di rilevare la Melegatti per risanarla, garantendo una continuità industriale e creando un grande gruppo Made in Veneto per proporre al consumatore di oggi e soprattutto di domani una selezione di prodotti e abbinamenti, mixando le potenzialità di entrambe le realtà.

L'accordo tra le due aziende è stato stipulato nel tribunale di Verona. Una notizia positiva, commentata con favore anche dalla candidata veneta Patrizia Bisinella.