Pizzerie d'Italia 2019, la guida del Gambero Rosso. Tre veronesi al top

Si chiama Lungomare Caracciolo e i suoi condimenti sono fiordilatte, alici fritte, alghe croccanti e limone grattugiato. È la migliore pizza napoletana dell'anno e non la fanno a Napoli. La si può mangiare a Verona, alla pizzeria Guglielmo Vuolo di viale del Lavoro. Questo ed altri premi sono stati attribuiti oggi, 20 settembre, durante la presentazione della guida Pizzerie d'Italia 2019 del Gambero Rosso.

La guida è stata presentata a Napoli, a Palazzo Caracciolo, e contiene più di 600 locali dove mangiare pizze straordinarie. Due i massimi riconoscimenti: le Tre Rotelle per la pizza al taglio e i Tre Spicchi per la pizza al piatto. E la Guglielmo Vuolo di Verona si è aggiudicata i Tre Spicchi per la pizza napoletana, ma ha anche vinto il premio per la migliore pizza napolatena, la Lungomare Caracciolo.

Tre spicchi anche per la pizzeria Saporè di San Martino Buon Albergo e per I Tigli di San Bonifacio nella categoria pizza a degustazione. La Saperè Pizza Bakery, sempre di San Martino Buon Albergo, si è portata a casa le Tre Rotelle, mentre per I Tigli di San Bonifacio quella del Gambero Rosso è l'ennesimo riconoscimento, dopo aver vinto anche il premio per la migliore pizza all'aceto balsamico.