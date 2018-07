Negli uffici Melegatti arriva la Guardia di Finanza: via alle verifiche

Non solo non sono state presentate offerte entro la scadenza dell'asta pubblica per rilevare il gruppo Melegatti, ma venerdì mattina negli uffici di San Giovanni Lupatoto si è presentata anche la Guardia di Finanza.

Francesca Lorandi, su L'Arena, riporta infatti che sarebbero in corso delle indagini della magistratura, su disposizione del pm, per appurare se vi sono indizi di reato. Resta però da chiarire se queste verifiche siano legate al fallimento dell'azienda veronese o se siano legate agli esposti presentati nei confronti della passata gestione, per far dunque chiarezza sui conti.

Nel frattempo regna la delusione tra le varie parti, dopo il nulla di fatto all'asta: alle numerose manifestazioni d'interesse non sono seguiti i fatti e ora per la prima volta in oltre 120 anni, lo storico marchio scaligero quasi certamente non sarà presente sugli scaffali per il periodo natalizio, con la cassa integrazione che sembra attendere i lavoratori e lo stesso brand che rischia di svalutarsi.