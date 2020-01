Calzedonia, fatturato cresciuto di quasi due miliardi e mezzo in un anno

Il fatturato del Gruppo Calzedonia ha toccato nel 2019 i 2.411 milioni di euro, in aumento del 4,7% (+4,4% a cambi costanti) e con una quota realizzata all'estero salita al 56%. A riportarlo è Ansa, da cui si apprende anche una crescita delle vendite online. L'anno scorso, la società di Sandro Veronesi ha investito 200 milioni di euro per integrare le vendite via web con quelle nei negozi, andando ad aumentare il numero di punti vendita di 188 unità, di cui 138 all'estero. I negozi del gruppo sono saliti a quota 4.859, dei quali 3.103 all'estero e il resto in Italia. E per quest'anno si stanno valutando le prime aperture della catena di bistrot Signorvino all'estero, a partire dai paesi dell'Est Europa. Signorvino, infatti, fa parte del Gruppo Calzedonia, insieme ad altri brand che invece fanno parte del mondo dell'abbigliamento, come Intimissimi, Tezenis, Falconeri ed Atelier Emé.