Glaxo e Unilever, Rotta: "Forze politiche salvaguardino i posti di lavoro"

Glaxo e Unilever sono realtà importantissime per Verona, abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per trovare una soluzione e salvaguardare i posti di lavoro a rischio.

È Alessia Rotta, deputata del Partito Democratico, ad intervenire sulle due vicende che toccano decine di lavoratori veronesi.

La notizia della protesta indetta dai lavoratori Glaxo, che saranno in sciopero per giovedì 3 maggio, è il segnale della forte preoccupazione per le sorti dello stabilimento. Preoccupazione alimentata dalla mancanza di informazioni sul processo di cessione di Glaxo Manufacturing, la parte di azienda di via Fleming che si occupa della produzione di antibiotici. Sono oltre 250 i lavoratori occupati in questa produzione, 250 famiglie con il peso di una grossa incognita per il futuro. con la stessa apprensione guardo all'Unilever di Sanguinetto, dove è già avviata la procedura di mobilità per 42 dipendenti.

Faccio un appello trasversale alle forze politiche per cercare una soluzione positiva nell'interesse dei lavoratori e di tutto il sistema produttivo territoriale, che non può permettersi di perdere due realtà di primo piano. C'è bisogno che Regione e Comune facciano sentire la propria voce e che tutti i parlamentari facciano gioco di squadra a Roma per porre la questione con urgenza al prossimo governo.