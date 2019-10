Giovani e lavoro, primo incontro sulla ristorazione con possibilità di colloquio

Opportunità di lavoro e crescita professionale nel mondo della ristorazione.

È questo il tema del nuovo incontro promosso dal Servizio Promozione Lavoro del Comune, nell’ambito della rassegna stagionale di eventi gratuiti rivolti a giovani e adulti dai 18 ai 35 anni.

L’appuntamento è per giovedì 17 ottobre, dalle 16 alle 18, nella sede del servizio Promozione Lavoro in via Macello 5 (con ingresso anche da Ponte Aleardi).

A parlare con i giovani ci saranno i referenti dell’agenzia Gi Horeca, la divisione specializzata nel settore Horeca di GI Group che, oltre a presentare la realtà aziendale, tratteranno i seguenti temi: evoluzione nel mondo della ristorazione, il CV e il colloquio di selezione, presentazione delle offerte di lavoro.

Per chi fosse interessato ci sarà anche la possibilità di fare colloqui individuali.

L’iniziativa è rivolta a giovani predisposti per i lavori a contatto con il pubblico e disponibili a lavorare nei week end.

Questo è solo il primo di una serie di incontri per far incontrare i giovani con il mondo del lavoro. Il Comune propone infatti 5 appuntamenti, realizzati in collaborazione con agenzie ed enti specializzati (tra cui Esu e Rete Eures Verona), per chi intende studiare o lavorare all’estero, migliorare l’utilizzo di strumenti di autopromozione professionale, conoscere opportunità di lavoro in ambito turistico e ristorativo locale.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria entro i termini indicati sul sito internet alle pagine dedicate.

Per i minori, con l’iscrizione al corso è prevista l’autorizzazione che deve essere firmata da uno dei genitori.

L’iscrizione può essere fatta: tramite modulo online; al Servizio Promozione Lavoro, passando dallo Spazio Informativo di via Macello, 5 nei giorni di apertura al pubblico: lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 13.

Saranno accolti fino ad un massimo di 40 partecipanti selezionati sulla base della data di iscrizione.

Il Servizio Promozione Lavoro è a disposizione per informazioni, chiarimenti e indicazioni riguardanti gli incontri e l'iscrizione on-line, telefonando al n. 045 8078782 dal lunedì al venerdì ore 9-13; il martedì e giovedì pomeriggio ore 15-18; oppure è possibile avere informazioni ed effettuare l'iscrizione passando allo Spazio Informativo di Via Macello, 5 negli orari di apertura al pubblico lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.