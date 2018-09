Il Consorzio tutela vini Valpolicella in attesa di Gian Marco Centinaio

Venerdì 14 settembre il ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo (Mipaaft) del Governo Conte, Gian Marco Centinaio, effetturà la sua prima visita ufficiale ad un consorzio vinicolo. Centinaio si recherà a Villa Brenzoni Bassani, a Sant’Ambrogio, per inaugurare la nuova sede del Consorzio tutela vini Valpolicella.

L'inzio dell'incontro è fissato per le ore 10 e vi parteciperanno i protagonisti di uno dei territori vinicoli tra i più vocati d’Italia, cogliendo l'occasione per fare il punto sulle dinamiche del settore e il ruolo dei Consorzi in chiave di una maggior interazione con il Mipaaft. Con il presidente Andrea Sartori, saranno affrontati temi di filiera come sostenibilità, mercati ed enoturismo, relativi ad un'area dalla forte concentrazione enologica e un giro d’affari da oltre 600 milioni di euro.