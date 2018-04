Paolo Gentiloni al Vinitaly: "I nostri prodotti vanno tutelati ma senza dazi"

Questa Italia ha bisogno di non sprecare il lavoro che è stato fatto finora, in un cammino che ci rende forti e competitivi nel mondo.

Parole del presidente del consiglio Paolo Gentiloni, ospite oggi, 16 aprile, a chiusura del convegno "Investire nel vino: strategie, prospettive e opportunità", organizzato da Unione Italiana Vini al Vinitaly. "È un grande onore ringraziare le imprese di questo settore straordinario - ha detto Gentiloni - Basta visitare Vinitaly per capire che la forza trainante del settore vitivinicolo è il mondo delle imprese, dei tecnici, del marketing, che ha una straordinaria capacità organizzativa. Così l'Italia dimostra che non è seconda a nessuno e nulla ha da invidiare ai francesi. Per questo devo ringraziare l’Italia del vino".

Gentiloni è stato accolto dal presidente di Veronafiere Maurizio Danese e dal direttore generale Giovanni Mantovani e la sua visita ha toccato i padiglioni delle regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria. "Sono andato anche per dare un messaggio simbolico di solidarietà e vicinanza alle imprese che lavorano nel cratere del terremoto - ha detto Gentiloni - Da qui voglio ringraziare il mondo del vino, perché è una storia di successo, un esempio di capacità tutta italiana. Il vino è una storia antica, un legame forte col territorio aziende, molto spesso coinvolge l'impresa familiare e può vantare, soprattutto negli ultimi anni, un impressionante numero di donne". Un settore che è in crescita nelle produzioni e nell'export e che ha dimostrato come anche le piccole e medie imprese siano state in grado di competere e vincere la sfida sui mercati globali.