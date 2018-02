Nogara. Una nuova linea di tè freddi prodotta dallo stabilimento Coca Cola

Dallo stabilimento di Nogara di Coca-Cola HBC Italia, principale produttore e distributore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio, arriva in Italia il nuovo tè freddo Fuzetea, con estratto di tè provenienti da fonti selezionate e sostenibili in una bottiglia in PET a forma di clessidra.

La nuova gamma di tè freddi è prodotta a Nogara da una linea in asettico dedicata e totalmente rinnovata, che ha visto un investimento di Coca-Cola HBC Italia pari a 1.3 milioni di euro. La velocità massima di produzione è di 36.000 bottiglie all’ora per il formato 0,5 e 0,4 litri, mentre è di 18.000 con quello da 1,25, sempre in PET. Il tè prodotto nello stabilimento veronese è anche destinato all’esportazione verso Grecia, Cipro e Svizzera.

“Siamo orgogliosi di contribuire con il nostro sito produttivo al lancio di un prodotto innovativo come Fuzetea, destinato ad avere uno spazio importante nel mercato dei tè freddi - ha commenta Davide Morelli, direttore dello stabilimento di Nogara di Coca-Cola HBC Italia di Nogara -. La linea finalizzata ad hoc per il nuovo prodotto rappresenta un ulteriore fattore di crescita per il sito Veneto che, mi piace sempre ricordarlo, è primo in Europa per capacità produttiva”.