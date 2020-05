Fragole veronesi, la stagione è partita bene ma c'è ancora carenza di manopera

Dolci, grandi e ben pagate. Parte bene la stagione delle fragole veronesi, favorita dalle temperature calde, anche se permane il problema della carenza di manodopera.

«Quest’anno la campagna è partita in anticipo di 15 giorni, rispetto allo scorso anno, perché ci sono state parecchie giornate di sole – sottolinea Andrea Lavagnoli, presidente di Cia – Agricoltori Italiani Verona -. Proprio grazie a queste temperature calde il prodotto, sotto gli aspetti della pezzatura e del colore, è ottimo. Inoltre, il fatto che ci sia già abbastanza caldo favorisce un maggior consumo. Il prezzo medio va dai 2,50 ai 3 euro al chilo, a seconda del genere di confezione. Sono prezzi abbastanza buoni: si tratta solo di capire se il trend reggerà, considerando che la produzione si esaurirà nel giro di 30 giorni».

Resta il problema del reperimento di manodopera. «In questi giorni sui social molti studenti e disoccupati italiani si sono offerti per la raccolta – riferisce Lavagnoli -. Quindi, attraverso contatti diretti, le aziende sono riuscite ad arrangiarsi, ma la carenza di lavoratori comunque rimane. Abbiamo inoltre, a causa dell’emergenza Covid, la problematica del blocco del prodotto sui mercati esteri, in particolare la Germania, uno dei Paesi preferenziali per la vendita delle fragole. Fortunatamente quest’anno il mercato sta andando bene in Italia, visto che anche la Spagna ha difficoltà a portarci il prodotto in Italia. Perciò quest’anno la concorrenza è diventata interna, in particolare con la Basilicata, che è avvantaggiata rispetto a noi in quanto, potendo contare su parecchie sovvenzioni statali, ha adottato nuove tecnologie per aumentare la produttività, riducendo così i costi. Resta fondamentale continuare a promuovere il consumo dei prodotti locali, perché così si aiutano i produttori anche in questo momento di difficoltà».