Tosi lascia la presidenza della A4 Brescia-Padova. Gli succede del Río

Il Consiglio di Amministrazione di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. rende noto che a far data da oggi Carlos del Río Carcaño, mantenendo l’attuale presidenza di A4 Holding, assume il medesimo incarico con deleghe operative nella concessionaria autostradale.

Il mandato viene conferito a seguito delle dimissioni del Presidente Flavio Tosi, rassegnate in data odierna.

La società e tutto il Gruppo ringraziano Flavio Tosi per l’impegno profuso in questi cinque anni di mandato e per il continuo supporto dato ai programmi legati allo sviluppo infrastrutturale del territorio, fra gli ultimi quelli approvati proprio su sua proposta oggi dallo stesso Cda e concernenti i progetti esecutivi per la sistemazione dello svincolo n. 7 della Tangenziale Sud di Verona e la nuova autostazione di Castelnuovo del Garda, nella stessa provincia di Verona.