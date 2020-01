Start up, innovazione tecnologica e mercato del latte a Fieragricola

Dopo l'inaugurazione di ieri, 29 gennaio, entra nel vivo Fieragricola, rassegna internazionale sull'agricoltura in programma fino a sabato a Veronafiere.



(Trattore elettrico - Foto Ennevi)

L'evento fieristico offre ai visitatori centinaia di espositori ed anche un'area nel padiglione 7 esclusivamente dedicata alle start up e realizzata grazie al contributo di Ice, l'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. In occasione di Fieragricola, infatti, Ice ha previsto di ospitare gratuitamente delle start up italiane innovative. «Fieragricola si conferma un hub ad alto tasso di innovazione per la crescita dell'agricoltura in ottica sostenibile e per sviluppare relazioni all'interno delle filiere del settore primario, con un occhio alla società civile - ha dichiarato il direttore generale di Veronafiere Giovanni Mantovani - Gli agricoltori, gli allevatori e i visitatori professionali di Fieragricola potranno venire a contatto con soluzioni altamente tecnologiche, in grado di accompagnare la crescita e favorire la competitività delle imprese in ottica sostenibile».

Infatti, secondo il report dell'Osservatorio Smart Agrifood, il mercato italiano dell'agricoltura 4.0 rappresenta il 5% di quello mondiale e il 18% di quello europeo e vale circa 400 milioni di euro (anno 2018). Il mercato mondiale dell'agricoltura 4.0 vale oltre 7 miliardi di dollari, il 30% dei quali generati in Europa. E a livello globale sono 500 le start up, per 2,9 miliardi di dollari di finanziamenti raccolti solo negli ultimi 2 anni, attive soprattutto in ambito e-commerce (65%) e agricoltura 4.0 (24%), con una dinamica di crescita particolarmente marcata.

L'innovazione, dunque, è sempre più verde e la rivoluzione dell'agricoltura è sempre più digitale. Come dimostrato dalle molte novità in esposizione a Fieragricola. Il filo conduttore delle innovazioni che i visitatori possono trovare in fiera si ispira al Green Deal che sempre di più sembra essere la bandiera della Commissione europea targata Ursula Von Der Leyen. La parola d'ordine è sostenibilità, declinata in tutte le sue sfumature, accompagnata da benessere animale, basso dispendio energetico e tutela della biodiversità.



(Foto Ennevi)

Ma Fieragricola non è soltato novità. La rassegna è anche un momento per fare il punto della situazione sui vari aspetti del mondo agricolo. Ed uno di questi aspetti è il latte. Durante l'evento di Veronafiere, sono stati resi noti i dati sul mercato lattiero-caseario. Dati che fanno essere ottimisti. Sta crescendo, infatti, la domanda mondiale di latte, con importazioni globali fra gennaio e dicembre 2019 nell'ordine del 3,7% su base tendenziale, trainate dall'Asia e dal Sud Est Asiatico e con l’Africa che mostra una domanda in crescita del 4,7%. I dati, affermano gli analisti del portale di riferimento Clal.it, sono una premessa positiva per una sostanziale stabilità dei prezzi, almeno per il primo semestre del 2020. Uno scenario che dovrebbe rassicurare i produttori di latte e spingerli a investire non tanto in una maggiore produzione lattiera, quanto a migliorare gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, puntando anche sul benessere animale e sulla riduzione dei costi di produzione, senza intaccare la qualità.

Gallery