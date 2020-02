Il gruppo veronese Fedrigoni si allarga e acquisisce Ritrama

Il gruppo veronese Fedrigoni ha perfezionato l'acquisizione del gruppo Ritrama, multinazionale italiana di prodotti autoadesivi con stabilimenti in Italia, Spagna, Regno Unito, Cile e Cina. Il preliminare di compravendita era stato firmato a ottobre 2019. Con il perfezionamento della transazione nasce il terzo player europeo nel settore delle etichette autoadesive, con un'offerta estremamente capillare e diversificata che da oggi unisce l'eccellenza delle etichette Arconvert e Manter, realizzate con carte speciali, all'alta tecnologia di Ritrama applicata ai film plastici autoadesivi.

La nostra divisione sulle etichette autoadesive, che sta già registrando performance molto positive, sarà ora più grande, completa e competitiva - ha commentato Marco Nespolo, amministratore delegato di Fedrigoni - in un mercato in continua crescita in tutti i settori di sbocco e tutte le geografie, a livello mondiale. Ritrama ha un DNA sano, italiano e di vocazione internazionale, come noi.