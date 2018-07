Dolcè, investimento della Fassa Bortolo bloccato. "Colpa della burocrazia"

È una situazione paradossale che mi lascia tanta amarezza perché in questo Paese per noi imprenditori è sempre più difficile investire.

A parlare è Paolo Fassa, presidente della Fassa Bortolo. Fassa si dice esasperato dalla "burocrazia che non aiuta le imprese ma addirittura le mortifica". E la burocrazia, in questo caso, riguarda il comune veronese di Dolcè.

Il gruppo trevigiano di Spresiano parla di occupazione ed investimenti a rischio a causa di un cavillo burocratico. Nel 2017, infatti, la Fassa Bortolo ha acquisito per 24 milioni di euro l'impresa Vilca di Dolcè attraverso un concordato preventivo con continuità aziendale. Mancano però i permessi del Comune di Dolcè, il quale in un primo momento si era dichiarato a favore dell'ampliamento del nuovo sito produttivo. "Un rimpallo tra sindaco, segretario comunale ed ufficio tecnico, per apporre una semplice firma rischia di far saltare un piano di investimenti di 42 milioni di euro", spiegano dalla Fassa Bortolo.

La Vilca è un'azienda del comparto della produzione di calce e attualmente impiega circa una cinquanta di addetti. Fassa Bortolo l'ha salvata da una crisi che sembrava irreversibile e ha messo a punto un piano di rilancio per potenziare le linee produttive, cambiare il combustibile delle fornaci per ridurre l'impatto ambientale, ampliare lo stabilimento per lo stoccaggio e rendere più efficiente la cava.