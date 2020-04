Covid e turismo, incertezze sulla riapertura ed incentivi per gli arrivi

Covid-19 non ha provocato solo una crisi sanitaria che è costata la vita a tantissimi cittadini, ma ha scatenato anche una pesante crisi economica. Molte attività hanno dovuto chiudere per due mesi e forse non potranno ripartire neanche a maggio. Alcuni artigiani veronesi sono in rivolta ed anche i commercianti sono pronti a proteste pacifiche pur di ottenere la possibilità di riaprire prima di giugno, nel rispetto di misure di sicurezza che impediscano ai clienti ed agli esercenti di essere contagiati dal coronavirus.

E c'è anche un altro settore in difficoltà, un settore economico che è stato colpito fin da subito dalla pandemia e che ancora attende risposte dal Governo. È il turismo. Gli albergatori e tutti gli altri operatori delle località turistiche veronesi non sanno se e come partirà la stagione. Una stagione che sarebbe già partita, se non ci fosse stato il virus a rovinare tutto. È ormai certa la perdita di milioni di turisti italiani e stranieri tra marzo e maggio, con quasi il 90% per cento di presenze in meno nelle strutture ricettive. E non si può neanche dire che le prospettive sembrano peggiori perché al momento non sembrano neanche esserci delle prospettive. A parte vaghi accenni, non c'è ancora un piano concreto da cui partire. E gli albergatori gardesani sono pronti anche ad andare a Roma per manifestare il proprio malcontento alle istituzioni nazionali.

Ma oltre a capire come si potrà organizzare la stagione turistica di quest'anno, c'è anche da affrontare il tema degli incentivi agli arrivi e cioè il come attirare i turisti. E a questo scopo è nato il portale quandosarapassato.it, che dà il suo contributo per far ripartire l'industria turistica italiana. il portale sensibilizza la massa dei cittadini con offerte mirate, occasioni, segnalazioni ed inviti raccolti in cinque sezioni tematiche aiutando le persone a tornare a progettare il proprio futuro e le proprie vacanze.Auto a noleggio con il 30% di sconto da Europcar, 13 pacchetti Smartbox a condizioni speciali, l’azzeramento delle commissioni Bla Bla Car, ingressi combinati a prezzi ridotti ai Musei di Torino, ingressi Terme+Sauna ad Aquardens al 50%, Canyoning e Climbing a condizioni speciali con Risemountain sono solo i primi esempi delle opportunità pubblicate sul portale, mentre nei prossimi giorni arriveranno molte altre offerte speciali. Il progetto Quando Sarà Passato è aperto a tutti gli enti di promozione turistica territoriale, ai tour operator, alle società di trasporto, ad aggregatori, musei e destinazioni che sapranno proporre le migliori condizioni possibili per far riscoprire l'infinita bellezza dell'Italia.