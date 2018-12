Esselunga riapre a Verona in corso Milano: 139 addetti, 83 neoassunti

Esselunga riapre domani il supermarket di corso Milano a Verona: il rinnovato e ampliato negozio, con 2.500 metri quadri di superficie di vendita, presenta avanzate soluzioni tecnologiche che portano significativi risparmi di consumi energetici e, grazie a una progettazione efficiente, è conforme ai requisiti previsti per la certificazione in classe energetica A. Inoltre dispone di un ampio parcheggio in

grado di ospitare 450 autoveicoli.

All’interno del negozio saranno impegnati 139 addetti, 129 nel supermercato e 10 nel Bar Atlantic, con l’assunzione di 83 persone. L’Esselunga di Verona corso Milano, 158° punto vendita della catena, è la quarta apertura del 2018, dopo quelle di Pistoia Porta Nuova, Vimercate e Milano viale Famagosta. A Verona Esselunga è presente in corso Milano dal 1988; dal 2001 ha aperto anche in via

Colonnello Fincato e, da luglio 2017, in viale del Lavoro.

Nell’ambito dei lavori per l’apertura, Esselunga ha riqualificato l’area circostante realizzando un parco attrezzato di circa 6000 metri quadri e migliorando la viabilità del quartiere di Borgo Milano. Il supermarket di corso Milano avrà il servizio Clicca e vai per il ritiro gratuito, direttamente in macchina, della spesa ordinata via web senza costi aggiuntivi né limiti di spesa; in più ospiterà un magazzino dedicato alle spese effettuate sul web, esempio di forte integrazione tra negozio tradizionale e commercio on line.

Nel rinnovato negozio, progettato dallo Studio di Architettura Fabio Nonis, i clienti troveranno il Bar Atlantic, sesto di nuova generazione; il marchio, già presente in 93 negozi Esselunga, propone primi e secondi preparati al momento, hamburger classici e in edizione speciale e l’immancabile caffetteria. All’interno del Bar Atlantic è disponibile un ricco take away, dedicato a ogni momento della giornata, dalla colazione fino alla cena.

I clienti disporranno di tutti i reparti che hanno contribuito al successo del marchio Esselunga: frutta e verdura sfusa e confezionata con un’offerta di oltre 500 prodotti; pescheria, con personale dedicato che offre pesce fresco già pulito; macelleria, gastronomia e un vasto assortimento di vini con 550 etichette.

Nel negozio di corso Milano a Verona troveremo anche la panetteria con 19 varietà di pane fresco sfornato per l’intera giornata, oltre a una vasta gamma di pizze e focacce. Arricchisce l’offerta il marchio Elisenda, la linea di alta pasticceria ideata da Esselunga in collaborazione con la famiglia Cerea del ristorante stellato Da Vittorio, con la produzione nel laboratorio di Pioltello. Alle casse, la tecnologia di Esselunga per snellire e gestire in autonomia la spesa prevede moderne casse self-scanning e self-payment con utilizzo di lettore. L’Esselunga di Verona corso Milano è aperta dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 22, la domenica dalle 9 alle 20.