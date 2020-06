Enercom luce e gas: "ripartiamo insieme con energia!"

Per chi non la conoscesse ancora, ENERCOM Luce e Gas è la società di vendita del GRUPPO ENERCOM che ha sede a Crema ed è presente nel nord Italia con 31 punti vendita, di cui 4 anche nella provincia di Verona: a Castelnuovo del Garda, Valeggio sul Mincio, Bussolengo e Bonferraro di Sorgà.

I negozi, per ENERCOM Luce e Gas, - si legge in una nota - sono da sempre il cuore della strategia commerciale, i touch point fisici dove incontrare le persone, ascoltarle e suggerire soluzioni ad hoc per le utenze domestiche o le attività.

Eppure, anche durante il lockdown, quando i negozi sono stati chiusi, il servizio è stato garantito sempre: al telefono tramite il Sevizio Clienti e online attraverso la web chat, l’Area Riservata e l’App.

“Questo perché non possiamo mai venire meno alla nostra responsabilità nei confronti delle persone, dei loro diritti e delle loro esigenze” – dice Massimiliano Toninelli, Responsabile Territoriale del Veneto – “Una responsabilità che si è tradotta anche in donazioni concrete del GRUPPO ENERCOM a sostegno del territorio come la partecipazione alla raccolta fondi promossa dall’Associazione Industriali di Padova a favore di gruppi di volontari della provincia”.

Da qualche giorno a questa parte inoltre anche i negozi hanno riaperto.

“I negozi sono finalmente tornati operativi, così possiamo davvero ripartire insieme! Oltre a garantire tutti i dispositivi di sicurezza e il rispetto rigoroso delle norme vigenti di distanziamento sociale, sono stati implementati nuovi servizi tra cui la possibilità di prenotare il proprio appuntamento in negozio e stiamo lanciando o rilanciando nuove offerte, sia offline che online, molto vantaggiose, a sostegno anche dei nuclei familiari più in difficoltà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"RIPARTIAMO INSIEME!" è proprio il messaggio di speranza che vogliamo trasmettere a tutti e il segno di un impegno concreto. Per questo è diventato il protagonista della nuova campagna istituzionale che in questi giorni sta circolando sul web e che troverete anche su Crema e CremonaOggi. Ma non solo, lo troverete ad accogliervi anche all’ingresso dei nostri negozi…insieme a noi. Quindi vi aspettiamo”.