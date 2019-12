Due nuove destinazioni dall'aeroporto Catullo di Verona per chi vola con easyJet

La compagnia aerea easyJet, leader in Europa, continua ad arricchire la sua offerta dall’Aeroporto Valerio Catullo di Verona: partirà infatti domani, sabato 7 dicembre, il primo volo per Edimburgo. Il collegamento avrà una frequenza bisettimanale (martedì e sabato) e sarà operativo fino al 23 ottobre 2020.

A partire dal 30 marzo 2020 e fino al 23 ottobre 2020, inoltre, sarà operativo con una frequenza bisettimanale (lunedì e venerdì) il nuovo collegamento per Londra Luton. Un’ulteriore opzione per i viaggiatori in partenza dalla città scaligera per raggiungere comodamente la capitale inglese. Il nuovo volo sarà in vendita sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS a partire dall’11 dicembre 2019.

Salgono così a 5 i collegamenti da e per Verona (già attivi quelli con Londra Gatwick, Manchester e Amsterdam), a conferma della volontà di easyJet di continuare a investire nel turismo da e per il Triveneto.