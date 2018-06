Daytona Paul Newman: cifre da record per il Rolex usato più costoso al mondo

“Il caso più eclatante riguarda un Daytona Paul Newman ref. 6239, appartenuto proprio alla celebrità da cui il modello ha preso il nome. L’orologio appartenuto all’attore ha superato ogni record di vendita per un Rolex usato: nel 2017 è stato battuto all’asta per circa 18 milioni di euro, compresi i diritti d’asta”.

La fama del celebre proprietario ha contribuito a far raggiungere all’orologio un valore esorbitante, ma questa storia non costituisce un caso isolato: seppur con importi differenti, non è raro che i Rolex usati siano protagonisti di aumenti di valore esponenziali in periodi di tempo relativamente brevi. I Rolex Daytona Paul Newman costituiscono degli esempi particolarmente fortunati in tal senso.

La boutique della Rocca Gioielli, con sede a Bologna, vanta un’esperienza di lunga data e competenze che le valgono il ruolo di punto di riferimento internazionale per la compravendita di orologi. Tanti anni di attività regalano anche storie straordinarie, come quella che può testimoniare il CEO Luca Grasso. “Alla fine degli anni Novanta l’azienda era già consolidata e tra i nostri clienti c’erano già diverse personalità del mondo del calcio. La nostra boutique venne segnalata a un calciatore di una nota squadra spagnola, interessato a rivendere un Rolex usato, un Daytona Paul Newman d’oro. Andai a Madrid e acquistai l’orologio, che decisi di conservare per un paio d’anni affinché il suo valore potesse aumentare. In seguito lo vendetti a un cliente”.

La compravendita avvenne per una cifra importante, che però non si avvicina minimamente al costo che questo Rolex usato ha raggiunto negli anni seguenti. “Circa una decina di anni dopo venni ricontattato dall’acquirente, per una pulitura: quando mi portò l’orologio mi resi conto che presentava uno stato avanzato di ossidazione. L’orologio non veniva mai indossato e venne conservato per tutto il tempo all’interno di una cassetta di sicurezza, in condizioni inadatte a mantenerlo in perfetto stato. Alla luce di ciò, eseguii una valutazione e, dopo aver pulito l’orologio e averne ripristinato le buone condizioni, consigliai al proprietario di rimetterlo sul mercato”.

È a questo punto che la vicenda rivela tutto il potenziale d’investimento di un Rolex usato: “Il collezionista accettò e poco tempo dopo lo accompagnai nella vendita con un acquirente di Hong Kong, che comprò il Daytona Paul Newman ad una cifra in linea con il valore di mercato del momento: l’orologio aveva più che decuplicato il proprio valore”.

“In generale, il marchio Rolex è una garanzia sufficiente di buon investimento, insieme a pochi altri brand, ad esempio Patek Philippe” - prosegue l’esperto. “Chi acquista un Rolex usato e decide di rivenderlo, innanzitutto ha la sicurezza di rientrare dell’investimento sostenuto. La solidità di questo marchio è tale che molti investitori, oggi, preferiscono l’acquisto di un Rolex usato ad alcuni investimenti finanziari. A seconda del modello e dello stato di conservazione, poi, la compravendita può rivelarsi particolarmente profittevole”.

della Rocca Gioielli può rilasciare certificati di originalità e autenticità su tutti i prodotti venduti ed eseguire la valutazione di qualsiasi Rolex usato od orologio vintage. Nel laboratorio di orologeria e nella boutique, della Rocca Gioielli si avvale esclusivamente di esperti regolarmente iscritti ai ruoli 1033 e 1042 C.C.I.A.A. e del Tribunale di Bologna.

