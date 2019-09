Rai, una puntata sui danni all'agricoltura causati dalla cimice asiatica

Sarà dedicato alla cimice asiatica e ai drammatici danni causati all’agricoltura veronese e veneta il programma TV7, settimanale di approfondimento a cura della redazione Speciali del TG1, che andrà in onda venerdì 27 settembre alle ore 23. Tra gli imprenditori intervistati, anche i due giovani veronesi Alessandro Visentin di Terrazzo e Nicolò Conti di Zevio, entrambi produttori di mele. Le aziende scaligere sono attaccate pesantemente dalla cimice asiatica tanto che i danni nel 2018 ammontavano a circa 80 milioni di euro, ma nell’anno in corso sono destinati a crescere. Le reti anti insetto rappresentano un deterrente alla cimice anche se il sistema non è risolutivo, rappresentando anche un costo che l’azienda deve sostenere.

Alex Vantini, vice delegato nazionale di Giovani Impresa nonché delegato regionale e provinciale ha precisato nella sua intervista: «Chiediamo il riconoscimento dello stato di calamità in tutto il Veneto, in modo che le aziende possano aver accesso immediato a sgravi fiscali e contributivi, ma anche alla sospensione dei mutui per gli investimenti effettuati contro la cimice. È necessario inoltre l’arrivo a breve della vespa samurai, specie antagonista della cimice. Serve un sistema fitosanitario nazionale e regionale forte per monitorare cosa entra in Italia e che chiuda le frontiere ai paesi che non producono prodotti sani. Infine andrebbero riviste le norme commerciali che pretendono frutta perfetta. D’ora in avanti non sarà più così scontato produrre prodotti senza qualche difetto».