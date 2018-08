Croce, un anno da presidente di Agsm: "Azienda sana e che cresce"

È passato un anno dall'insediamento di Michele Croce come presidente di Agsm. In occasione di questa prima ricorrenza, Croce ha voluto ricordare gli sviluppi organizzativi e le strategie aziendali che hanno contraddistinto il nuovo corso della società municipalizzata di lungadige Galtarossa.

Uno sviluppo caratterizzato sinteticamente in tre direttive: strategie, investimenti e crescita. Un potenziamento che passa attraverso aggregazioni commerciali ed industriali che vedono Agsm al centro di importantissimi e strategici tavoli e trattative in tutto il Veneto. È in fase di avvio il dialogo con Aim Vicenza per la creazione, su base regionale, della Multiutility del Veneto e con le società GardaUno di Desenzano e Ags di Peschiera per la nascita di una partnership avente come epicentro il territorio del Garda. In cantiere anche partnership innovativa di natura commerciale di tipo banco-energetico-assicurativa, con Cattolica e con Banco Bpm per lo sviluppo del cross selling su tutto il territorio regionale. E in fase di approvazione regionale anche il revamping del progetto di Cà del Bue (nuova Agsm Green City) per la produzione di biometano.

È stato poi ricordato l'importante sforzo messo in atto dai vertici di Agsm per una profonda razionalizzazione dei costi nelle società del gruppo. Senza dimenticare il drastico taglio alle sponsorizzazioni e alle erogazioni liberali fortemente voluto proprio da Croce. Il presidente aveva inoltre garantito e promesso la massima trasparenza aziendale possibile, garantita anche attraverso lo sviluppo e l'implementazione di apposite procedure telematiche per la gestione delle pratiche di acquisto e di appalti.