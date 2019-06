Mercatone Uno e Unilever, la Regione Veneto monitora le due crisi

Continuano ad essere monitorate dalla Regione Veneto le due principali crisi che in questo momento stanno interessanto la provincia di Verona. A San Pietro di Legnago c'è un punto vendita di Mercatone Uno, azienda dichiarata fallita venerdì 24 maggio e che nel Veronese dà lavoro a 37 dipendenti. Mentre a Sanguinetto c'è la Unilever, che non ha dichiarato fallimento né che vuole chiudere il suo stabilimento, ma che ha annunciato 77 licenziamenti. E così nella Bassa Veronese, più di cento lavoratori rischiano di perdere il posto.

Per la crisi della Mercatone Uno, l'altro ieri, 6 giugno, si è tenuto un vertice a Venezia con l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, ma la novità più importanto viene da Bologna dove il tribunale ha accolto l'istanza dei commissari del gruppo in amministrazione straordinaria. È stata dunque disposta la revoca dei provvedimenti di cessazione dell'esercizio d'impresa, subordinandone l'efficacia al rilascio da parte del Ministero dello sviluppo economico della proroga del programma di liquidazione dell’azienda. I commissari presenteranno a breve l'istanza al Ministero per rendere così possibile l'accesso dei dipendenti agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.

Della Unilever, invece, la Regione Veneto si occuperà lunedì 17 giugno. L'assessore Donazzan ha infatti accolto la richiesta di incontro formulata dai sindacati, i quali stanno portando avanti un'aspra battaglia contro i licenziamenti decisi dall'azienda. Uno sciopero è già stato organizzato e potrebbero esserci altre manifestazioni.

L'incontro in Regione è stato convocato per approfondire le motivazioni dei licenziamenti e del trasferimento in Portogallo della produzione del dado Knorr. Al tavolo siederanno i rappresentanti dell'azienda e delle organizzazioni sindacali.