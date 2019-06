Flue Cured di Salizzole ancora in sofferenza, la vicenda non si sblocca

L'unità di crisi aziendale della Regione Veneto non è al lavoro soltanto sulle vertenze che riguardano Mercatone Uno e Unilever. Tra il punto vendita di Legnago della fallita Mercatone Uno e lo stabilimento di Sanguinetto, i posti di lavoro che rischiano di saltare sono più di cento. Ma nella Bassa Veronese c'è un altro centro in difficoltà ed è quello di Salizzole, dove la Flue Cured Verona produce tabacco e articoli per fumatori.

La crisi della Flue Cured è diversa da quella di Mercatone Uno e di Unilever. L'azienda infatti è in sofferenza per la mancata liquidazione dei crediti dal concordato liquidatorio della ex Cooperativa Tabacco Verona.

Oggi, 11 giugno, a Verona si è tenuto un nuovo incontro e al tavolo hanno partecipato il liquidatore e il commissario giudiziale della ex cooperativa Tabacco Verona, i rappresentanti sindacali e quelli aziendali della Flue Cured, quest'ultimi assistiti da Confagricoltura Verona. Come quello di settimana scorsa, anche il vertice di oggi non è stato risolutivo, ma l'unità di crisi regionale continuerà a monitorare l'evolversi della situazione, favorendo il dialogo tra le parti.

Per la Regione Veneto, la priorità resta quella della tutela degli 80 posti di lavoro diretti e dei circa 500 posti di lavoro indiretti in un comparto agroindustriale che vede il Veneto al terzo posto in Italia.