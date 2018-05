Euronics in crisi. Una quindicina i posti di lavoro a rischio nel veronese

È in programma lunedì prossimo, 28 maggio, a Roma il tavolo di confronto tra i vertici dell'azienda Euronics e le parti sociali. Non accenna a diminuire, infatti, la crisi nel settore del commercio dell'elettronica. Verona ha già vissuto la chiusura del Trony di via Cappello, con 35 lavoratori messi in mobilità. Ma anche i dipendenti di Euronics sono a rischio, dato che l'azienda ha da tempo aperto una procedura collettiva di mobilità. Nel veronese sarebbero una quindicina i lavoratori di Euronics a rischio, come segnalato da TgVerona. Potrebbero perdere il lavoro cinque dipendenti del negozio di Corso Venezia, oltre a quelli che operano nel magazzino di Castel d'Azzano.