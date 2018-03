In un anno dimezzate le crisi aziendali in Veneto, diminuiti anche i licenziamenti

In Veneto nell'ultimo anno le crisi aziendali sono dimezzate rispetto al 2016. Nel 2017 sono state 231 e nell'anno precedente 425. Si tratta di aziende che hanno comunicato l'avvio di una procedura di crisi e che l'hanno scorso hanno coinvolto potenzialmente di poco più di 8mila lavoratori. Il dato è contenuto nel report di Veneto Lavoro sull'impatto occupazionale delle crisi aziendali in regione ed è stato rilanciato dalla giunta regionale del Veneto.

Diminuiscono rispetto al 2016 anche i licenziamenti, sia quelli collettivi che quelli individuali. In controtendenza, invece, i licenziamenti per motivi disciplinari, cresciuti del 9%.

I dati dell'ultimo anno sulle crisi aziendali, uniti a quelli sull’occupazione - ha commentato Elena Donazzan, assessore al lavoro della Regione Veneto - non possono che rallegrarci perché dimostrano che la situazione economica del Veneto mantiene un andamento positivo. Ciò non significa che le nostre imprese non abbiano più bisogno di un sostegno nei momenti di maggiore difficoltà, ma rispetto ai primi anni della crisi economica ora il quadro è cambiato.