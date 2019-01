Aeroporti, il Catullo e gli scali del Nordest crescono più della media nazionale

Save, il socio privato del Polo aeroportuale del Nordest, aveva già diffuso i dati positivi sulla crescita dei passeggeri transitati nei tre scali veneti di Verona (+11,6%), Venezia (+7,8%) e Treviso (+9,7%). Quello che ancora non aveva fatto era stato mettere a confronto questi dati con quelli nazionali.

Le statistiche sul sistema aeroportuale italiano sono stati resi noti da Assaeroporti, l'associazione delle società di gestione degli aeroporti italiani. E mostrano che la crescita del Polo del Nordest è superiore alla media nazionale.

Il sistema aeroportuale italiano, in linea con il trend positivo registrato negli ultimi quattro anni, continua a crescere e ha chiuso il 2018 con 185 milioni di passeggeri, il 5,9% in più rispetto al 2017. Nello specifico, i passeggeri transitati nei trentanove scali italiani monitorati da Assaeroporti ammontano, nel 2018, a 185.681.351, ovvero oltre 10 milioni in più rispetto al 2017.

La crescita è trainata dal traffico internazionale e l'evoluzione del traffico aereo dei prossimi anni sarà rapidissima, per Assaeroporti. Le stime Iata prevedono il raddoppio dei passeggeri mondiali nei prossimi due decenni e, in tale contesto, è necessario che la politica e gli operatori di settore adottino strategie a lungo termine, non solo per affrontare la prevista saturazione dello spazio aereo e della capacità infrastrutturale, ma soprattutto per non perdere terreno e assicurare all'Italia una collocazione significativa nel grande flusso degli scambi internazionali.