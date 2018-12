Prosegue la crescita del Catullo: 179mila passeggeri registrati a novembre

L’aeroporto Valerio Catullo di Verona continua a crescere: anche il mese di novembre ha confermato il trend positivo che caratterizza il traffico dell’intero anno, registrando un nuovo record per numero di passeggeri, con il tasso di crescita più alto tra gli aeroporti del Polo del Nord Est.

I viaggiatori registrati a novembre sono stati oltre 179.000, in aumento del 18% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Il traffico domestico, in particolare, è cresciuto del 32%, rispetto a novembre 2017, mentre il segmento leisure ha registrato un incremento del 12%.

Le prime tre compagnie per volume di traffico sono state Volotea, Ryanair e Alitalia, che insieme hanno rappresentato il 54% dei volumi complessivi dello scalo. A seguire, Air Dolomiti/Lufthansa e Neos.

Nel mese la compagnia aerea Volotea ha consolidato la sua posizione di primo vettore del Catullo con 45.389 passeggeri trasportati, in crescita del 48% rispetto a novembre dello scorso anno. In seconda e terza posizione si sono confermate rispettivamente Ryanair e Alitalia.

Le prime 10 destinazioni dello scalo, che rappresentano un’equilibrata combinazione di località nazionali ed internazionali, sono nell’ordine: Catania, Palermo, Londra Gatwick, Roma Fiumicino, Francoforte, Mosca, Napoli, Tirana, Bari, Monaco.

Da gennaio a novembre il volume dei passeggeri è stato di 3.259.000, con un incremento dell’11% sullo stesso periodo del 2017.

Le previsioni di chiusura anno sono di sfiorare i 3,5 milioni di viaggiatori.

«La stagione invernale del Catullo - ha affermato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE - è iniziata con grande slancio grazie al numero di posti messi in vendita dai vettori e proseguirà per tutta la stagione che si concluderà a marzo».

«I brillanti risultati del mese di novembre testimoniano che all’aumento di offerta e di capacità dello scalo corrisponde una positiva risposta del mercato, evidenziata ancor più dal fatto che il numero dei passeggeri registrati da gennaio a novembre dell’anno in corso è superiore a quello dell’intero 2017», ha dichiarato Paolo Arena, Presidente dell’aeroporto di Verona.