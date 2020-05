Credito d'imposta bonus formazione 4.0: InLingua Verona

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

InLingua Verona, Ente Accreditato presso la Regione Veneto, è felice di presentare il Bonus Formazione 4.0. COS’E’? Il Bonus Formazione 4.0 è un credito d’imposta, dal 30% al 50%, calcolato sul costo orario lordo aziendale del personale dipendente impegnato in attività di formazione, per il tempo impiegato nella formazione stessa e con riferimento alle sole tematiche che riguardano le tecnologie abilitanti del Piano Nazionale “Impresa 4.0”.

L’incentivo agisce sulle spese sostenute nel 2020 ed è utilizzabile nella misura massima di 300.000 euro. Come? Inlingua Verona si occupa di: – strutturare il piano di formazione, individuando i corsi previsti dal “Piano nazionale Industria 4.0” più adatti al personale della vostra azienda, sia per la formazione interna che esterna; – predisporre il progetto formativo e tutta la documentazione necessaria per l’accesso al beneficio e per l’individuazione e la rendicontazione dei costi sostenuti per le attività di Formazione 4.0; – realizzare il fascicolo a supporto dell’utilizzo del Credito d’imposta per le spese di Formazione 4.0.

Le attività di formazione possono essere erogate sia esternamente, tramite uno dei nostri consulenti esperti su tematiche presenti nel Piano Nazionale Industria 4.0; oppure internamente, mediante personale interno all’azienda. L’agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato (Reg.UE 651/2014) ed è cumulabile con altri aiuto di stato aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili nel rispetto dell’intensità massime di aiuto previste dal Reg.UE 651/2014.

Per maggiori informazioni, contattateci ad aziende@inlinguaverona.it.

Gallery