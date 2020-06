Covid ed emergenza economica: a Verona persi 17mila posti di lavoro

La crisi per l'emergenza Covid ha causato in Veneto la perdita di oltre 60mila posti di lavoro tra il 23 febbraio e il 31 maggio. È quanto si legge sull'ultimo monitoraggio realizzato dall'Osservatorio di Veneto Lavoro.

A livello provinciale, i territori che hanno pagato il costo più alto delle misure di contenimento e della crisi sanitaria ed economica sono quelli con una maggiore incidenza delle attività stagionali: a Venezia tra fine febbraio e fine maggio si è registrata una perdita di quasi 26.000 posti di lavoro, a Verona oltre 17.000. Calo più contenuto nelle altre province: -5.600 a Padova, -4.900 a Treviso, -4.200 a Vicenza, - 1.200 a Rovigo e -800 a Belluno.

In tutte le province, comunque, la dinamica negativa si è attenuata nel mese di maggio, quando il mercato del lavoro ha mostrato segni di vitalità e una ripresa dei flussi di assunzione, anche per effetto della ripartenza delle attività commerciali e turistiche. Se si prende in considerazione solo maggio, infatti, il saldo occupazionale è positivo in Veneto, con +1.437 posizioni lavorative. I dati di Veneto Lavoro smentiscono al momento le preoccupazioni sul proseguimento di una caduta occupazionale sugli stessi ritmi osservati nelle prime fasi dell'emergenza Covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il turismo è il settore attualmente più colpito dagli effetti della pandemia e registra da solo quasi la metà della contrazione occupazionale, con una riduzione di circa 30mila posti di lavoro (la maggior parte stagionali) e un calo delle assunzioni che nelle fasi più rigide del lockdown ha raggiunto picchi dell'86%. Ma il venir meno dei vincoli alla mobilità tra regioni e, in parte, tra i Paesi europei potrebbe favorire la ripresa dell'occupazione anche in questo settore.

Inoltre, nell'ultimo mese, i settori delle costruzioni e dell'agricoltura hanno fatto registrare un significativo aumento delle assunzioni (rispettivamente +19% e +7%). Segnali di recupero si osservano anche in gran parte del manifatturiero (industrie metalmeccaniche, chimica-gomma, farmaceutico, legno-mobilio), nei servizi di pulizia, nelle attività professionali e nel commercio all’ingrosso e al dettaglio. L’agricoltura, in particolare, si conferma, insieme ai servizi informatici, l’unico settore che mostra un saldo occupazionale positivo (+1.161 posizioni lavorative) dall'esordio della crisi.

Allegati