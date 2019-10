Toastmasters: percorso formativo di public speaking in inglese

Toastmasters Verona è un organizzazione no-profit che promuove percorsi di public speaking e leadership e che fa parte di Toastmasters International, un'organizzazione educativa a fini non lucrativi nata negli Usa nel 1924 e operante in 143 Paesi.

Il sistema Toastmasters si basa su un concetto di crescita graduale impostato su un metodo testato da migliaia di persone in tutto il mondo. "Learning by doing" è sicuramente il motto che descrive perfettamente il percorso Toastmasters ed è per questo che il miglioramento della capacità di public speaking avviene attraverso il continuo esercizio.

È lo stesso concetto della palestra: allenamento costante, feedback da chi ha più esperienza e condivisione con chi ha i tuoi stessi interessi e obiettivi. Si tratta di un percorso attraverso il quale non solo si possono migliorare le capacità espositive e comunicative, ma si può entrare a far parte di un network internazionale in grado di aumentare le opportunità anche in ambito professionale e lavorativo.

Ad ogni serata, i soci hanno la possibilità di presentare i loro discorsi davanti agli altri soci del club, in un ambiente sicuro e in grado di dare loro feedback e suggerimenti efficaci per migliorare le proprie capacità comunicative.

In Italia ci sono 22 club Toastmasters. Quello di Verona si riunisce il secondo e il quarto martedi di ogni mese dalle 19.30 alle 21.30 e la partecipazione come ospite è completamente gratuita. Il format del club di Verona è totalmente in lingua inglese e per beneficiare di questo percorso in inglese è consigliabile un livello non inferiore al B1.