Coronavirus, da Verona l'hashtag per ripartire #Confcommerciocè: «Serve rilancio»

Dopo la firma da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte del Dpcm con le misure per il contenimento dei contagi da "nuovo coronavirus", immediata è arrivata la ricezione in terra scaligera da parte di Confcommercio Verona che, in una nota, commenta così i nuovi provvedimenti: «Bene l’ammorbidimento delle disposizioni previste dal decreto legge appena varato dal governo e in vigore fino all’8 marzo 2020, ma ci saremmo aspettati molto di più, anche in termini di celerità e sostanza degli interventi per l’economia».

«Anche se il ritorno alla normalità è lontano, - prosegue Confcommercio Verona - in fondo al tunnel si comincia a intravedere la luce. Positiva la riapertura dei mercati settimanali, dei centri commerciali, dei musei e dei luoghi di cultura, seppur con ingressi contingentati o comunque con misure che evitino assembramenti di persone, e garantendo il rispetto della distanza di almeno un metro tra i visitatori. Bar e pub potranno rimanere aperti solo con servizio al tavolo, sia all’interno del locale sia nei dehors esterni e rispettando la distanza di un metro tra un avventore e l’altro».

Le note dolenti riguardano però secondo Confcommercio Verona la «chiusura totale per palestre, teatri e cinema, discoteche». Con una formula lapidaria, Confcommercio Verona sintetizza: «Locali chiusi, introiti azzerati». Ecco perché secondo Confcommercio Verona è proprio «il settore dell’intrattenimento da ballo tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria creata dalla diffusione del coronavirus. Si tratta di un comparto fondamentale per l’attrattività turistica italiana, - si legge sempre nella nota di Confcommercio Verona - che rappresenta un traino importante anche dal punto di vista economico: parliamo di circa 1.000 imprese con un totale di 20.000 lavoratori che vedono la loro posizione in bilico. Ma è tutta la filiera a essere in grande sofferenza. L’impossibilità di lavorare ha messo in crisi tutto il circuito composto da società di ticketing, società di collecting, artisti e tutti i fornitori».

Anche da qui dunque arriva la precisa di richiesta da parte di Confcommercio Verona affinché venga realizzato un piano di rilancio economico efficace e vigoroso: «Tutti i settori economici stanno subendo gravissime ripercussioni con importanti perdite di fatturato. Sono a rischio migliaia di posti di lavoro. Serve, con urgenza, un piano di rilancio del sistema economico e un’attenzione particolare al comparto turistico, che ne esce devastato. Abbiamo chiesto che le stesse misure a sostegno delle imprese delle zone rosse vengano estese anche a quelle di fascia gialla, perché il risultato, a livello di impatto economico, è lo stesso. Ci aspettano tempi duri - conclude Confcommercio Verona - ma non faremo mancare il nostro sostegno alle imprese». Una promessa quest'ultima ben sintetizzata anche dall'hashtag che Confcommercio ha creato sui social: «#Confcommerciocè».