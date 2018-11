Camere di Commercio Italiane all’Estero: al via la Convention mondiale

Si è aperto oggi, 10 novembre, a Verona l’appuntamento annuale della XXVII Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero in programma fino a martedì 13 novembre.

L’iniziativa, la cui sessione pubblica è prevista la mattina di lunedì 12 novembre, è organizzata dalla Camera di Commercio di Verona e da Assocamerestero in collaborazione con Unioncamere. Coinvolti 170 delegati esteri, tra Presidenti, Segretari Generali e membri dei Board delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, oltre 300 imprese ed esponenti delle Istituzioni e del mondo economico, locali e nazionali.

In occasione della giornata di apertura, sono stati presentati i primi risultati del Progetto “True Italian Taste” finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico in partnership con ICE Agenzia nell’ambito della “Campagna di promozione strategica per la valorizzazione del prodotto italiano in rapporto al fenomeno dell’Italian Sounding”. Il Progetto, coordinato da Assocamerestero, vede la partecipazione di 21 Camere di Commercio Italiane all’Estero, di cui 12 in Europa (Bruxelles, Lione, Marsiglia, Nizza, Francoforte, Monaco, Lussemburgo, Amsterdam, Londra, Barcellona, Madrid, Zurigo) e 9 CCIE di USA, Canada e Messico.

Finalità di “True Italian Taste”, la promozione del prodotto agroalimentare italiano autentico e l’aumento della consapevolezza e consumo del vero Made in Italy, in contrasto al fenomeno dell’Italian Sounding che alimenta un giro d’affari di circa 90 miliardi di euro annui.

Ad oggi, nell’ambito del Progetto, sono stati realizzati in Italia 9 incoming buyers tra imprese del comparto agroalimentare e buyer esteri per un totale di 2.970 appuntamenti, 119 buyer e 848 imprese coinvolti. Ancora, sono stati organizzati 4 Educational Tour che hanno visto la partecipazione di 36 influencer esteri selezionati in percorsi gastronomici e di formazione ad hoc alla scoperta dell’autentico Made in Italy alimentare dei territori italiani per un totale di 16 Consorzi DOP, 5 Consorzi IGP, 4 Consorzi DOC, 5 Consorzi DOCG, 1 specialità STG coinvolti.

All’estero invece si sono realizzate 39 masterclass di formazione con 1.100 aderenti e 155 eventi (di cui 9 Pizza Night e 9 Authentic Italian Table) per un totale di 430.000 partecipanti. Infine, sono stati coinvolti complessivamente 1.900 influencer. Entro l’anno il Progetto sarà esteso anche alle CCIE asiatiche e vedrà per il biennio 2019-2020 altrettante azioni di promozione in Italia e nel mondo.

La scelta di contestualizzare la Convention a Verona si comprende alla luce della centralità che la città riveste a livello economico e internazionale. Quinta provincia per interscambio commerciale in Italia, Verona rappresenta la cornice ideale per l’appuntamento. Si tratta della decima provincia italiana per export; nel 2017 ha esportato prodotti e servizi per 11,1 miliardi di euro e vanta numerosi primati in diversi comparti: prima provincia italiana per export di vino e marmo, terza per l’agroalimentare, per l’ortofrutta e per le cisterne e i radiatori, sesta per le calzature. La vocazione ai mercati stranieri è originata dalla fortunata collocazione geografica all’incrocio tra i corridoi europei 1 e 5 e si è sviluppata con l’intuizione e capacità di numerosi piccoli e medi imprenditori. Un contributo importante alla crescita della città è arrivato anche dal turismo grazie al quale Verona e il suo territorio vivono un momento di forte fermento. Uno sviluppo da primato, la città è infatti la quinta provincia italiana per presenze turistiche e la quarta per presenze straniere.