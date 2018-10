Passaggio generazionale nelle imprese, convegno con Giovanni Rana

Secondo il rapporto Istat del 2017 pubblicato su Il Sole 24 Ore una grande impresa su due in Italia resta a controllo familiare. In metà delle imprese osservate, i top manager hanno un'età media tra 41 e 50 anni e in 4 imprese su 10 hanno tra 51 e 60 anni. Quelle con top manager più giovani sono solo il 3,7% del totale, mentre nel 6,5% delle imprese i top manager superano i 60 anni. Diventa quindi indispensabile affrontare preventivamente e con coscienza il tema del passaggio generazionale per la tutela delle aziende.

Il 5 ottobre a Verona nella sala conferenze dell'Hotel Due Torri, si terrà un evento sul tema "Il passaggio generazionale nelle imprese familiari: strumenti a disposizione dell’imprenditore", rivolto agli imprenditori dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata (Aiop) e agli associati Aiop Giovani. Verranno identificate le modalità e gli strumenti per la gestione del passaggio generazionale da un punto di vista strategico, legale e fiscale, permettendo altresì un confronto tra l'attuale e la futura classe manageriale. La giornata vedrà la partecipazione di Giovanni Rana, che porterà la sua testimonianza ed esperienza. Presente anche il vice presidente del Veneto Aiop Matteo Geretto della Casa di Cura "Giovanni XXIII" di Monastier (TV)