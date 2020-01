Lavoratori con disabilità, opportunità dall'alleanza tra aziende e coop sociali

Il mondo delle imprese e quello del no profit insieme per dare lavoro alle persone disabili. Una sinergia già in atto dal 2003, ma che ora, grazie al nuovo accordo quadro regionale, può contare su importanti novità. A vantaggio di tutti: delle aziende, dei disabili, delle cooperative sociali.

Il processo è questo: per assolvere all'obbligo del collocamento mirato, l'azienda può conferire un lavoro o un servizio ad una cooperativa sociale, che provvederà ad assumere la persone disabile in grado di assolvere all'incarico. Per la cooperativa dovrà trattarsi di una nuova assunzione, per un percorso completo di formazione e crescita che permetta al lavoratore di acquisire capacità e competenze.

A mettere in relazione le due realtà ci pensano le istituzioni ed in particolare gli enti regionali Veneto Lavoro e Legacoop Veneto, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza delle cooperative e delle imprese sociali.

L'obiettivo ora è quello di far conoscere questo nuovo strumento, le sue potenzialità e le ricadute positive che avrebbe sulla comunità. Per questo è stato organizzato un convegno per giovedì 30 gennaio, dalle 9.30, nell'auditorium di Calzedonia a Dossobuono. Un incontro per aziende, cooperative, consulenti del lavoro, commercialisti e avvocati, per scoprire le novità introdotte dal nuovo accordo quadro regionale e per fare rete tra le realtà coinvolte dalla normativa.

Ampio spazio sarà dato ad esempi di applicazione, tra cui quelli del Gruppo Calzedonia, della cooperativa sociale Quid, di Tenax e della cooperativa sociale Beta, che racconteranno la loro esperienza.