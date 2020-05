Confidustria in aiuto delle imprese: le iniziative per «far fronte alla crisi di liquidità»

La crisi di liquidità nel sistema economico, dettata dalla pandemia in atto e dai provvedimenti restrittivi applicati sul territorio nazionale, è il principale problema che si trovano ad affrontare le imprese in questo complicato periodo. Per guidarle tra le diverse iniziative messe in campo dal Governo e dagli istituti di credito, Confindustria Verona ha dato vita a "Finanza per la ripartenza".

«Far fronte alla crisi di liquidità è essenziale per tenere in piedi il sistema delle imprese – spiega Matteo Albrigi, Presidente Piccola Industria di Confindustria Verona con delega al credito –. La mancanza di finanza rischia infatti di creare un corto circuito interrompendo la catena dei pagamenti dei fornitori. Proprio per questo una risposta rapida è alla base delle iniziative messe in campo da Confindustria Verona che si è mossa su diversi fronti per informare, formare e offrire occasioni di approfondimento e confronto».

Con "Finanza per la ripartenza" è stato preparato un piano di iniziative per dare un aiuto concreto alle imprese, partendo da una serie di Webinar per informarle dei recenti provvedimenti del Governo e degli strumenti messi a loro disposizione. Giovedì 14 maggio, alle 15.30, si terrà il prossimo appuntamento, con un seminario organizzato insieme a SACE che approfondisce il tema degli strumenti di garanzia (Fondi di Garanzia e Garanzia Italia) e per parteciparvi è necessaria l’iscrizione online sul sito di Confindustria Verona.

Per aiutare le imprese a valutare correttamente le proprie esigenze finanziarie e per relazionarsi correttamente con il sistema bancario, è stato messo in piedi un servizio in 4 fasi che prevede: la realizzazione del Budget di tesoreria; una simulazione degli Scenari di cassa operativa; un’analisi evoluta personalizzata che consenta di comprendere quali misure adottare con lo scopo di "blindare" nel limite del possibile la finanza aziendale; ed un ciclo di seminari interattivi che sintetizzi ed approfondisca la gestione finanziaria e l'analisi prospettica di tesoreria.

Le imprese, inoltre, grazie ad alcuni "Sportelli virtuali", possono incontrare in videoconferenza i gestori di alcune banche operanti sul territorio alla presenza di un funzionario di Confindustria Verona, che possa guidare l’incontro per trovare le migliori soluzioni e verificare che le parti sfruttino tutte le opportunità offerte dalla legislazione di emergenza.

Per alzare lo sguardo oltre l’orizzonte, e iniziare a valutare nuovi strumenti di credito al di fuori del canale bancario che possano supportare le imprese in futuro per crescita e investimenti, sono stati realizzati alcuni accordi con primari operatori “Fintech”: questi, a condizioni agevolate, potranno affiancare le associate di Confindutria in percorsi di crescita che richiedono finanziamenti straordinari da raccogliere sul mercato degli investitori privati.

Due osservatori infine sono stati realizzati per monitorare l’attività degli istituti di credito: uno regionale che registra le proposte delle banche operanti sul territorio e uno provinciale, che monitori i rapporti tra banca e imprese, per far emergere comportamenti virtuosi e anomalie nella gestione delle pratiche di finanziamento.