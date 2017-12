Confindustria Verona, crescita confermata per il terzo trimestre dell'anno

I dati di consuntivo del 3° trimestre mostrano una conferma di un trend positivo che prosegue da 17 trimestri e che da inizio anno ha acquistato un buon ritmo con la produzione che registra un +1.85% e una prospettiva per il quarto trimestre ancora positiva a +1,26%.

È Confindustria Verona a fornire dati relativi agli ultimi 3 mesi del 2017.

L’89% delle imprese, rileva un utilizzo della capacità produttiva normale o soddisfacente, nella precedente indagine si fermava al 76%, un dato che permette di giudicare positivamente l’andamento degli indicatori di produzione.

Per oltre 7 imprese su 10 la capienza del portafoglio ordini permette prospettive di lavoro a medio e lungo termine, per quasi 3 su dieci il piano di ordini si spinge oltre i 3 mesi.

Stabilmente positivi gli indicatori commerciali di vendite e ordini. Per le vendite, il mercato italiano conferma lo slancio di fiducia sfiorando una crescita del 3%.

In forte espansione le esportazioni verso i Paesi dell’Unione europea che segnano un +6,26%, +1,92% quelle verso i Paesi extra UE.

Gli ordini confermano il risultato del trimestre precedente segnando +2,59%, andamento decisamente positivo rispetto alle rilevazioni del primo trimeste dell’anno. Analizzando le previsioni, sul fronte degli ordini relativi al mercato domestico le prospettive di crescita rimangono positive (+1,05%), come per i mercati esteri (+1,47%).

Cresce il clima di fiducia. In un giudizio su valori tra 1 e 10, in riferimento alla situazione internazionale, il valore è confermato rispetto alla precedente rilevazione (media 6,44) e si attesta a 6,55 punti. Il contesto nazionale è percepito in risalita (6,17 punti). Fiducia che si riverbera sul dato degli investimenti che sono in aumento o stazionari per 8 aziende su dieci.

L’occupazione si attesta ancora su valori positivi, indicando una variazione che si fissa a +0,62% e che si mantiene positiva in previsione per il quarto trimestre dell’anno.

Il comparto dei servizi conferma una situazione di crescita stabile.

L’espansione dell’economia globale - ha commentato Michele Bauli, Presidente di Confindustria Verona - ha acquisito una velocità che non si registrava dal 2010 e i dati sulla fiducia e sugli ordini disegnano un quadro positivo per questa fine d’anno.

Lascia ben sperare il ciclo riavviato degli investimenti, un meccanismo che si autoalimenta, che non si esaurisce nel breve e genera reddito e nuovi investimenti. Una scommessa sul futuro, insomma che ci fa guardare al prossimo anno con fiducia.

Secondo le ultime stime del nostro Centro Studi, nel 3° trimestre nel nostro Paese la produzione di beni strumentali è avanzata del 2,8%, del 15,5% da inizio anno!

L’export continua a correre e prevediamo che le nostre esportazioni chiuderanno il 2017 con un +5,2% rispetto al 2016.

La nostra provincia, ancora una volta anticipa le dinamiche italiane: un altro trimestre di crescita si aggiunge ai sedici precedenti, mettendo all'attivo più di quattro anni di aumento della produzione manifatturiera.

L'export si conferma un traino consistente con +7,1% nei primi nove mesi e primati importanti che ci mettono nella vetta della classifica per export di vino, marmo, prodotti alimentari.

Risultati che fanno da traino all'intero Veneto.

In questo c'è la qualità dei nostri prodotti riconosciuta nel mondo, tutta la vitalità del nostro tessuto imprenditoriale e il coraggio dei nostri imprenditori che si spingono sempre oltre e sempre più lontano.

Ora non si deve abbassare la guardia. Ci sono incertezze dietro l’angolo. Penso alle prossime elezioni politiche. La cui campagna elettorale è già iniziata e mi auguro non comprometta il contesto positivo e la scelta di procedere verso le riforme. La politica deve essere un fattore di crescita.

