Studenti alla scoperta del mondo del lavoro con Confindustria e Coca Cola

Learn Your Job è l’iniziativa dei Giovani Imprenditori di Confindustria Verona in collaborazione con il COSP, sviluppata in partnership con il programma #YouthEmpowered di Coca-Cola HBC Italia: il progetto nasce con l’obiettivo di affiancare le scuole nelle attività di alternanza scuola-lavoro presentando ai ragazzi e ai loro docenti il funzionamento del mondo delle imprese e delle professioni.

L’attività ha coinvolto i giovani delle scuole secondarie di secondo livello del territorio e si è sviluppato attraverso 21 tappe, in un percorso di orientamento ad alto contenuto tecnico e formativo, arrivando a coinvolgere 14 istituti, 1725 studenti e 21 imprenditori che hanno portato la propria testimonianza.

Motore dell’iniziativa è #YouthEmpowered, programma di Coca-Cola HBC Italia, il principale produttore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company in Italia: un progetto rivolto ai ragazzi tra i 16 e i 30 anni che vuole supportarli nella transizione tra scuola e mondo del lavoro, fornendo strumenti concreti per migliorare la conoscenza delle proprie attitudini e competenze professionali anche grazie al contributo diretto dei dipendenti, veri e propri mentori del progetto, che mettono a disposizione dei partecipanti il loro know-how.

«Questo progetto rappresenta idealmente l’evoluzione delle iniziative avviate l’anno scorso che in tre giorni hanno coinvolto 900 ragazzi sui temi dell’orientamento. Poter ascoltare da testimonial imprenditoriali ed esperti quali siano le competenze e i ruoli presenti in azienda è per i ragazzi un’occasione che li avvicina e li mette in contatto con il mondo del lavoro, aiutandoli a comprendere le proprie attitudini e aspirazioni», ha commentato Davide Zorzi Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Verona.

«Siamo orgogliosi di collaborare con Giovani Imprenditori di Confindustria Verona per dare vita a questa ambiziosa iniziativa. Learn Your Job si sposa perfettamente con il nostro progetto #YouthEmpowered: abbiamo trovato in questo percorso di orientamento un terreno comune, arricchito grazie alle preziose competenze delle nostre persone», ha dichiarato Giangiacomo Pierini, Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Coca-Cola HBC Italia.

Learn Your Job proseguirà anche nel corso del 2019: le iscrizioni per le scuole sono aperte ed è possibile prenotarsi al seguente indirizzo: gruppo.giovani@confindustria.vr.it – 045 8099403.