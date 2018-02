Confindustria Verona. Prosegue il trend positivo dell'economia scaligera

Procede con determinazione il trend di crescita della produzione industriale, fanno sapere da Confindustria Verona: l’ultimo trimestre dell’anno segna un incremento positivo pari a +2,59% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’82% delle imprese rileva un utilizzo della capacità produttiva normale o soddisfacente, che conferma un andamento buono della produzione.

Stabile la capienza del portafoglio d’ordini che permette a 7 aziende su 10 prospettive di lavoro a medio e lungo termine, mentre gli indicatori commerciali registrano un +6.28% delle vendite in Italia.

Crescono le esportazioni verso i Paesi dell’Unione Europea (+5.65%) e anche verso i Paesi Extra UE (+5.64%). In crescita decisiva rispetto alle rilevazioni precedenti il dato sugli ordini che supera un incremento del 4%.

Aumentano gli investimenti, aumenta la fiducia. Così come a livello nazionale, anche per Verona viene segnalata una decisiva crescita. L’86% delle aziende dichiara di investire, in aumento rispetto alla rilevazione precedente che si fermava al 79% dei rispondenti, mentre solo il 2% li dichiara in diminuzione.

La fiducia degli imprenditori quindi va di pari passo. Il trend positivo è confermato sia per l’andamento dell’economia veronese, che per quella nazionale che per la situazione internazionalem con il comparto dei servizi che dal canto suo conferma una situazione di crescita stabile.

Nell’ultimo trimestre la produzione industriale veronese ha continuato con slancio la sua crescita segnando un +2,59%: il miglior risultato da due anni - ha detto Rita Carisano Direttore Generale di Confindustria Verona -. Tutti gli indicatori relativi all’andamento della produzione del IV trimestre 2017 sul IV trimestre 2016 infatti segnano incrementi significativi. Questo trimestre di performance positiva si aggiunge ai precedenti, arrivando a 18 trimestri consecutivi.

In particolare, Verona si conferma campione delle esportazioni con il mercato UE ed Extra UE che segnano rispettivamente +5,65% e 5,64%. Ma un grande balzo è segnato anche dal mercato interno che si porta a +6,28%.

Questi risultati sono la conferma della forza dei nostri brand che vengono apprezzati sui mercati per la qualità dei propri prodotti e sono il risultato di una ripresa consistente degli investimenti. Le imprese veronesi infatti non hanno mai smesso di investire a favore di prodotti innovativi, di processi produttivi più efficienti e di esplorazione di nuovi mercati.

Oggi si tratta di cogliere un’ulteriore sfida, quella di Industria 4.0 che non è solo il modo per rinnovare il proprio parco macchinari, ma è soprattutto l’occasione per ripensare la propria fabbrica in chiave più moderna. È l’opportunità di progettare strategicamente processi e procedure per allinearli ai principi della logistica industriale e della sostenibilità. Le nuove tecnologie infatti permettono sistemi di raccolta e di scambio di informazioni ricchissimo per una gestione più efficiente di interi processi produttivi e di assistenza al cliente. Ma permettono anche di ripensare il ciclo di vita di un prodotto che da lineare diventa circolare grazie al recupero di componenti e materiale quando il prodotto giunge a fine vita.

E’ il momento e l’occasione per una nuova maturità industriale in cui la formazione del capitale umano ha un ruolo fondamentale con la richiesta di nuovi profili professionali non ancora ben definiti che sappiamo cogliere e sfruttare rapidamente la digitalizzazione.

