Affittacamere e b&b, Confcommercio Verona: "Troppe irregolarità diffuse"

Il presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena ha commentato con queste parole l'intensificazione dei controlli da parte della polizia amministrativa su affittacamere, bed and breakfast e locazioni turistiche a Verona, Sommacampagna e Vigasio. Controlli che recentemente hanno portato all'individuzione di irregolarità in tre strutture ricettive e alla denuncia del proprietario di un b&b di corso Porta Nuova a Verona.

Fa piacere questo intervento della polizia amministrativa e sappiamo che anche la polizia municipale, i carabinieri e la guardia di finanza sono impegnati sullo stesso fronte, sul quale hanno ottenuto brillanti risultati - ha concluso Arena -Il rispetto delle regole è fondamentale sia per una questione di correttezza nei confronti degli imprenditori delle strutture turistiche regolarmente registrate, sottoposti a norme stringenti e a una fiscalità pesante, sia per una questione di sicurezza in un momento storico delicato come quello che stiamo vivendo.