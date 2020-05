Coldiretti Verona annuncia: «Dal governo sì all'alloggio in agriturismo. Un toccasana»

«Confermata la possibilità anche agli agriturismi di svolgere il servizio di alloggio», lo annuncia in una nota Coldiretti Verona dopo il chiarimento riportato da una Faq del governo che recepisce le sollecitazioni degli operatori agrituristici e il pressing dell’associazione Terranostra che raccoglie gli agriturismi di Coldiretti. Importante anche l'intervento sul Governo dell'assessore regionale al turismo Caner che si è fatto interprete del problema.

«A tutti gli effetti le strutture possono continuare a offrire posti letto e accoglienza ai soggetti autorizzati agli spostamenti. Si tratta di una buona notizia - evidenzia Stefano Chiavegato, presidente di Terranostra Verona - ora è necessaria la riapertura anche per la ristorazione agrituristica. Le nostre aziende sono situate in zone isolate della campagna, gestite da nuclei famigliari su ampi spazi verdi: elementi che favoriscono il rispetto delle misure di sicurezza».

«Un motivo in più - continua il presidente Chiavegato - per essere già pronti alla ripresa in tempi brevi delle attività. Con l’avvio della "Fase 2" la possibilità di ospitare chi per motivi di lavoro deve soggiornare nella provincia di Verona nel rispetto delle disposizioni sanitarie, è un toccasana per oltre 400 agriturismi che per l’emergenza hanno registrato perdite di circa 10 milioni di euro in soli tre mesi. In attesa di un protocollo da concordare con la Regione del Veneto per procedere alla piena operatività abbinando anche la ristorazione – conclude il presidente Chiavegato - procedono le consegne dei menù a domicilio dei cuochi contadini e il take away in azienda per sostenere il turismo rurale che in questo periodo ha sopportato una crisi senza precedenti».