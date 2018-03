Brexit, Coldiretti Verona: "A rischio la tutela dei nostri prodotti Dop e Igp"

La Brexit potrebbe costare un miliardo di euro solo per le esportazioni dei prodotti alimentari con indicazione geografica. Senza accordo sulla tutela delle nostre eccellenze enogastronomiche, potrebbero proliferare le imitazioni e gli alimenti tarocchi, come il Parmesan o il falso vino Valpolicella.

L'allarme è stato lanciato dalla Coldiretti di Verona, la quale ha notato che l'accordo sulla Brexit è ancora in bianco per quel che riguarda la tutela delle Dop e degli Igp. Significa che ancora un accordo non è stato trovato, per un paese come la Gran Bretagna in cui proprio la Coldiretti aveva smascherato i miracolosi kit contenenti polveri che prometterebbero in poche settimane di produrre in casa i vini ed i formaggi italiani più prestigiosi.

A preoccupare - è il commento di Claudio Valente, presidente di Coldiretti Verona - è anche il rischio che con l'uscita dall’Unione Europea, si affermi in Gran Bretagna una legislazione sfavorevole alle esportazioni agroalimentari italiane e scaligere. Un esempio è l'etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti, che si sta diffondendo in gran parte dei supermercati inglesi e che boccia ingiustamente quasi l'85% del Made in Italy Dop.

L'etichetta a semaforo indica con i bollini rosso, giallo o verde il contenuto di nutrienti critici per la salute, come grassi, sali e zuccheri, ma non si basa sulle quantità effettivamente consumate, ma solo sulla generica presenza di un certo tipo di sostanze. "Il rischio - ha evidenziato Giuseppe Ruffini, direttore di Coldiretti Verona - è di arrivare a promuovere cibi spazzatura come le bevande gassate dalla ricetta ignota e a bocciare elisir di lunga vita come l'olio extravergine di oliva".